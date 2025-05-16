Болеем за наших 💪 📅Уже в эти выходные стартует Чемпионат Волгоградской области по футболу 🏆 🚀В субботу, в 16.
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Болеем за наших 💪 📅Уже в эти выходные стартует Чемпионат Волгоградской области по футболу 🏆 🚀В субботу, в 16.