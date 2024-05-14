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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слишкович о 0:1 с «Балтикой»: «Выиграешь – гениален, проигрываешь – ничего не знаешь. Состав «Спартака» был лучший из возможных – все было, кроме реализации»

«Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив в финале Пути регионов со счетом 0:1. – Никто не понял стартового состава, почему без чистых нападающих начали? – К сожалению, ваша работа – не выставлять состав, а обсуждать это.

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