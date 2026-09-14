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«Снесли» прямо во время эфира: YouTube заблокировал четыре канала белорусского СТВ

«Снесли» прямо во время эфира: YouTube заблокировал четыре канала белорусского СТВ

https://tehnowar.ru/583120-snesli_pryamo_vo_vremya_efira_you. Блокировка прямого эфира ток-шоу «По существу» на YouTube стала не просто техническим сбоем, а демонстративным жестом.

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