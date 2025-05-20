Британский аналитик Александр Меркурис, что не было видно и следа от давления Запада на Россию. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис наYouTube -канале"Во время путешествия в Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведет боевые действия.