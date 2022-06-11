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Виталий Норицын: «У нас с Истоминым всегда были схожие понимания по нагрузкам. Разногласий нет, поэтому изначально и разговаривали о совместной работе»

Тренер Виталий Норицын рассказал о работе в группе Артема Истомина.  — Как вы оказались в группе Артема Истомина? — Позвонил Артем, сказал, что предлагают такую конструкцию.

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