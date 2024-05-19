В Добролюбовке пройдёт лекция о садах и парках Архангельска

Что по этому поводу писали горожане в донесениях и жалобах? Что отвечали городские власти? И как все было на самом деле — на эти вопросы ответит лекция Екатерины СтуденцовойЧто по этому поводу писали горожане в донесениях и жалобах? Что отвечали городские власти? И как все было на самом деле — на эти вопросы ответит лекция Екатерины Студенцовой— Прекрасные парки дореволюционного Архангельска, прогулочные бульвары и ухоженные скверы заполнены нарядными жителями и гостями города, в летних садах ….