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МОСИНФОРМ

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Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале

Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале

Мэр Москвы Сергей Собянин и Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации, посетили госпиталь для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3), где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции (СВО).

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