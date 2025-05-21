Жители Смоленска выступили на ток-шоу Андрея Малахова

Программу на федеральном телеканале посвятили уникальной операции по спасению смоленских детей в годы ВОВ Жители Духовщины Смоленской области Александр и Артём Овчинниковы стали участниками программы Андрея Малахова на федеральном ТВ, посвященной операции «Дети» в годы Великой Отечественной войны.