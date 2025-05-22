Депутат Бессараб возмутилась идеей лишить россиян пенсии за отсутствие детей

Пенсия гарантирована всем россиянам за результаты их труда на протяжении всей жизни. Она не имеет отношения к наличию или отсутствию статуса родителей, подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.