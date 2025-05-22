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Депутат Бессараб возмутилась идеей лишить россиян пенсии за отсутствие детей

Депутат Бессараб возмутилась идеей лишить россиян пенсии за отсутствие детей

Пенсия гарантирована всем россиянам за результаты их труда на протяжении всей жизни. Она не имеет отношения к наличию или отсутствию статуса родителей, подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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