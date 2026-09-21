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ДумаТВ

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BZ: Зеленский сформировал новую олигархическую элиту Украины

BZ: Зеленский сформировал новую олигархическую элиту Украины

Berliner Zeitung пишет, что политика Зеленского привела к формированию на Украине новой олигархической элиты из политиков и высокопоставленных чиновников.

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