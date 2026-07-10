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СЕНСАЦИЯ О СЕРИЯХ СОВПАДЕНИЙ ВОКРУГ "КРОКУС СИТИ", КОНЦЕРТА ГРУППЫ "ПИКНИК" И ДОГОВОРËННОСТИ ПУТИНА И ТРАМПА О ХОККЕЕ КХЛ, НХЛ.

СЕНСАЦИЯ О СЕРИЯХ СОВПАДЕНИЙ ВОКРУГ "КРОКУС СИТИ", КОНЦЕРТА ГРУППЫ "ПИКНИК" И ДОГОВОРËННОСТИ ПУТИНА И ТРАМПА О ХОККЕЕ КХЛ, НХЛ.

Начались совпадения в этом вопросе с того, что я проснулся от поцелуя с Ариной Соболенко (во сне). Вспомнил об этом, когда спустя неделю либо две недели сообщили, что в США 18 марта 2024 выпал с балкона Константин Кольцов, бойфренд Арины Соболенко (сообщили об этом 19 марта).

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