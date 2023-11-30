В Пекине назвали здоровыми и стабильными российско-китайские отношения

Диалог между КНР и РФ демонстрирует стабильное, устойчивое и здоровое развитие. Об этом в ходе встречи с участниками 14-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
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