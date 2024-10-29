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Спасательная операция по освобождению косатки завершилась успехом благодаря профессионализму Министерства по чрезвычайным ситуациям

Спасательная операция по освобождению косатки завершилась успехом благодаря профессионализму Министерства по чрезвычайным ситуациям

Спасательная операция по освобождению семьи косаток, оказавшихся в ловушке на мелководье в устье реки близ села Устьевое в Камчатском крае, успешно завершилась благодаря мужеству и профессионализму сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям России (МЧС).

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