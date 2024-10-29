Спасательная операция по освобождению косатки завершилась успехом благодаря профессионализму Министерства по чрезвычайным ситуациям

Спасательная операция по освобождению семьи косаток, оказавшихся в ловушке на мелководье в устье реки близ села Устьевое в Камчатском крае, успешно завершилась благодаря мужеству и профессионализму сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям России (МЧС).