ПРОСТО О СЛОЖНОМ Что ни говорите, но либерализм - это реальная болезнь. Ведь почти во всех странах, которые наши либералы считают эталоном, действует прогрессивная шкала налогообложения.
Налоговый маневр Путина - принесёт ли он нужный эффект?
Комментарии
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саша дмитренко
В ШТАТАХ ТЕБЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ И ПРО ТЕБЯ ЗАБЫВАЮТ!! у нас платят меньше но есть куча льгот и доплат,,, очень трудно сравнить
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25 мин.
саша дмитренко
зачем верить? я ежедневно читаю это в комментах))) не помню не единого закона который все бы поддержали))) ибо со времен совка сформировалась идея-нас обманывают!!!)))))
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22 мин.
Владимир
Значит тех, кто не согласен ("не доволен" в вашей терминологии) надо объявить "стадом", что сразу обесценивает их и их мнение. И надо верить в это, в то, что они - "стадо". Иначе - не сработает. Опять же по-вашему "нас не обманывают", соответственно надо верить и поддерживать предлагаемые законы. Я вас правильно понял?
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15 мин.
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