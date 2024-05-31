Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Значит тех, кто не согласен ("не доволен" в вашей терминологии) надо объявить "стадом", что сразу обесценивает их и и...Налоговый маневр ...
  • саша дмитренко
    зачем  верить?  я  ежедневно  читаю  это  в  комментах)))  не  помню  не  единого  закона  который  все  бы  поддержа...Налоговый маневр ...
  • саша дмитренко
    В  ШТАТАХ  ТЕБЕ  ПЛАТЯТ  ЗАРПЛАТУ  И  ПРО  ТЕБЯ  ЗАБЫВАЮТ!!  у  нас  платят  меньше  но  есть  куча  льгот  и  доплат...Налоговый маневр ...

Налоговый маневр Путина - принесёт ли он нужный эффект?

Налоговый маневр Путина - принесёт ли он нужный эффект?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Что ни говорите, но либерализм - это реальная болезнь. Ведь почти во всех странах, которые наши либералы считают эталоном, действует прогрессивная шкала налогообложения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
В  ШТАТАХ  ТЕБЕ  ПЛАТЯТ  ЗАРПЛАТУ  И  ПРО  ТЕБЯ  ЗАБЫВАЮТ!!  у  нас  платят  меньше  но  есть  куча  льгот  и  доплат,,,  очень  трудно  сравнить
Ответить
25 мин.
саша дмитренко
зачем  верить?  я  ежедневно  читаю  это  в  комментах)))  не  помню  не  единого  закона  который  все  бы  поддержали)))  ибо  со  времен  совка  сформировалась  идея-нас  обманывают!!!)))))
Ответить
22 мин.
Владимир
Значит тех, кто не согласен (&quot;не доволен&quot; в вашей терминологии) надо объявить &quot;стадом&quot;, что сразу обесценивает их и их мнение. И надо верить в это, в то, что они - &quot;стадо&quot;.  Иначе - не сработает. Опять же по-вашему &quot;нас не обманывают&quot;, соответственно надо верить и поддерживать предлагаемые законы. Я вас правильно понял?
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх