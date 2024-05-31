Налоговый маневр Путина - принесёт ли он нужный эффект?

В ШТАТАХ ТЕБЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ И ПРО ТЕБЯ ЗАБЫВАЮТ!! у нас платят меньше но есть куча льгот и доплат,,, очень трудно сравнить

зачем верить? я ежедневно читаю это в комментах))) не помню не единого закона который все бы поддержали))) ибо со времен совка сформировалась идея-нас обманывают!!!)))))

Владимир

Значит тех, кто не согласен ("не доволен" в вашей терминологии) надо объявить "стадом", что сразу обесценивает их и их мнение. И надо верить в это, в то, что они - "стадо". Иначе - не сработает. Опять же по-вашему "нас не обманывают", соответственно надо верить и поддерживать предлагаемые законы. Я вас правильно понял?