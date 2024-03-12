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СМИ: радикальная партия с боевым крылом может появиться на Украине

СМИ: радикальная партия с боевым крылом может появиться на Украине

ТАСССтанислав Красильников Недовольные политикой киевского руководства украинские военные планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая бы добивалась свержения власти террористическими методами.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Бандэровцы со своими террористическими наклонностями - проявились. ФАШИЗМ БУДЕТ В СИЛЕ на бывшей Украине.... Бедные украинцы.... Вот как и через сколько лет обернулась &quot;реабилитация бандэрья Хрущевым...  Пусть в гробу переворачивается и горит В АДУ!! Тварь!!!
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20 час.
ИП
Игорь Петров
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20 час.
лл
лина любимцева
Ужас какой.... Украинцы упали ниже ватерлинии...
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19 час.

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