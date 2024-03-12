СМИ: радикальная партия с боевым крылом может появиться на Украине

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лина любимцева

Бандэровцы со своими террористическими наклонностями - проявились. ФАШИЗМ БУДЕТ В СИЛЕ на бывшей Украине.... Бедные украинцы.... Вот как и через сколько лет обернулась "реабилитация бандэрья Хрущевым... Пусть в гробу переворачивается и горит В АДУ!! Тварь!!!