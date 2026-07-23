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OIL: Bound to Push Higher!

OIL: Bound to Push Higher!

OIL: Bound to Push Higher! Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! HKCM_Global Primary Scenario In the near term, Brent and WTI futures are expected to continue moving higher as part of the broader corrective uptrend, ultimately breaking above resistance at $119.

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