OIL: Bound to Push Higher! Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! HKCM_Global Primary Scenario In the near term, Brent and WTI futures are expected to continue moving higher as part of the broader corrective uptrend, ultimately breaking above resistance at $119.
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