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Обстановка в Курской области на 29 августа: Зеленский подписал Украине приговор, пятеро боевиков сдались в плен, силовики не дали подорвать нефтехранилище

Обстановка в Курской области на 29 августа: Зеленский подписал Украине приговор, пятеро боевиков сдались в плен, силовики не дали подорвать нефтехранилище

REUTERS21,8K прочтений Сегодня Потери ВСУ дошли до 7 тысяч человек Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении достигли семи тысяч военнослужащих.

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