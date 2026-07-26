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Царьград

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Была прикована к постели: раскрыта тайна появления Пугачевой с тростью

Была прикована к постели: раскрыта тайна появления Пугачевой с тростью

Недавнее появление Аллы Пугачевой с тростью оказалось следствием тяжелой травмы.Как стало известно SHOT, 76-летняя певица получила сложный перелом ноги и повредила тазобедренный сустав, упав несколько месяцев назад.

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