Была прикована к постели: раскрыта тайна появления Пугачевой с тростью

Недавнее появление Аллы Пугачевой с тростью оказалось следствием тяжелой травмы.Как стало известно SHOT, 76-летняя певица получила сложный перелом ноги и повредила тазобедренный сустав, упав несколько месяцев назад.
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