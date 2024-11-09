Рябков: изменение ядерной доктрины ведет к появлению у России "ядерной опции"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Обновленная российская ядерная доктрина позволит обратиться к ядерной опции при обстоятельствах, которые связаны с острым кризисом в отношениях РФ с Западом и с ситуацией на Украине, сообщил в беседе с "Интерфаксом" замглавы МИД России Сергей Рябков.