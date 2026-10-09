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Земная репетиция лунной посадки: ONEIROS проверят в пустыне ОАЭ

Европейская The Exploration Company собирается в 2027 году испытать в Объединённых Арабских Эмиратах аппарат ONEIROS — экспериментальную платформу для проверки технологий мягкой посадки.

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