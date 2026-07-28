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FiNE NEWS

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За управление автомобилем без очков или линз с отметкой в правах предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей

Водители, у которых в водительском удостоверении есть отметка GCL, указывающая на необходимость использования средств коррекции зрения, могут получить штраф до 15 тысяч рублей за управление автомобилем без очков или контактных линз.

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