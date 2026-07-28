За управление автомобилем без очков или линз с отметкой в правах предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей

Водители, у которых в водительском удостоверении есть отметка GCL, указывающая на необходимость использования средств коррекции зрения, могут получить штраф до 15 тысяч рублей за управление автомобилем без очков или контактных линз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии