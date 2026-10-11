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«С тобой так нельзя!»: одна фраза, которую важно услышать каждой девочке

«С тобой так нельзя!»: одна фраза, которую важно услышать каждой девочке

День девочек 11 октября — не праздник, а напоминание о праве каждой девочки на безопасное настоящее и достойное будущее фото: Maica/Getty Images11 октября — День девочек, учрежденный ООН, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются девочки во всем мире.

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