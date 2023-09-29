360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Лишь только через чур тупейшие бараны именно так всегда, блин, там себя то и ведут... Сами же это заслужили там эти...Минобороны: ВСУ л...
  • Виталий
    А что так в мигрантов уперлись? В России некому работать? Для строительства олимпийских привлекли миллионы рабочих и...Депутат Бессараб ...
  • Валентина
    Надо повышать иммунитет  у всех жителей, а не понижать с помощью прививок. Валентина.Минздрав Подмоско...

Президент Токаев: Казахстан не станет «анти-Россией» и продолжит сотрудничать

Президент Токаев: Казахстан не станет «анти-Россией» и продолжит сотрудничать

Казахстан нацелен на продолжение сотрудничества с Россией и не станет ее противником. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Казинформ» отверг обвинения в заигрывании с Западом после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Клименко
по делам их....узнаете их
Ответить
17 час.
salnikovoleg salnikov
Считает себя самым хитрым а остальных простаками и дураками. Азиат твою мать.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх