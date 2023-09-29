Президент Токаев: Казахстан не станет «анти-Россией» и продолжит сотрудничать

Казахстан нацелен на продолжение сотрудничества с Россией и не станет ее противником. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Казинформ» отверг обвинения в заигрывании с Западом после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.