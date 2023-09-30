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Тренер «Ливерпуля» Клопп раскритиковал судейство в матче с «Тоттенхэмом»

Тренер «Ливерпуля» Клопп раскритиковал судейство в матче с «Тоттенхэмом»

По ходу встречи мерсисайдцы остались вдевятером.По ходу встречи мерсисайдцы остались вдевятером.Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о прошедшем матче 7-го тура АПЛ, в котором его команда проиграла «Тоттенхэму» со счётом 2:1, заработав два удаления по ходу игры.

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