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Полина Аскери, Ида Галич, Саша Спилберг посетили открытие нового арт-пространства

Полина Аскери, Ида Галич, Саша Спилберг посетили открытие нового арт-пространства

В Москве на месте завода “Метмаш” открылось новое арт-пространство TAU, занявшее масштабную территорию в 7000 м² — она вместила, среди прочего, танцпол на 2,5 тысячи человек, 13 гримерок, пять баров, три лаунж-зоны, школу электронной музыки, студии звукозаписи, магазин винила и литературы, арт-центр и чайную комнату.

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