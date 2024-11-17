Полина Аскери, Ида Галич, Саша Спилберг посетили открытие нового арт-пространства

В Москве на месте завода “Метмаш” открылось новое арт-пространство TAU, занявшее масштабную территорию в 7000 м² — она вместила, среди прочего, танцпол на 2,5 тысячи человек, 13 гримерок, пять баров, три лаунж-зоны, школу электронной музыки, студии звукозаписи, магазин винила и литературы, арт-центр и чайную комнату.