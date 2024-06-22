Найджел Фарадж еще раз усилил свои утверждения о том, что Запад спровоцировал российское вторжение в Украину, отказываясь приносить извинения и настаивая на том, что он не является «апологетом или сторонником Путина».
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