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Beyond Hormuz: The Future of Maritime Chokepoints

Beyond Hormuz: The Future of Maritime Chokepoints

Iran’s closure of the Strait of Hormuz and efforts to extract payments for safe passage — plus, more recently, the Houthis’ move to attack Saudi shipping through the Bab el-Mandeb Strait — have highlighted the risks of maritime chokepoints to global shipping and raised questions about the future for freedom of navigation.

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