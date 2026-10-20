21 октября исполняется 130 лет со дня рождения российского и советского сказочника Евгения Шварца. В Дагестане отпразднуют День дагестанской культуры и языков, а в Беларуси – День отца.
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