Новая реальность для врачей: обязательная отработка для студентов-медиков

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Предполагается, что выпускники будут обязаны отработать два-три года в государственных или частных клиниках, участвующих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
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