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Ветеран АТО сжег флаг России под украинскую музыку

Федеральная служба безопасности России обнаружила и задержала 34-летнего безработного жителя города Алешки Херсонской области, разместившего в Интернете видеозапись, на которой он пытался сжечь флаг Российской Федерации под украинскую музыку.

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