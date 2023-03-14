Ветеран АТО сжег флаг России под украинскую музыку

Федеральная служба безопасности России обнаружила и задержала 34-летнего безработного жителя города Алешки Херсонской области, разместившего в Интернете видеозапись, на которой он пытался сжечь флаг Российской Федерации под украинскую музыку.
Федеральная служба безопасности России обнаружила и задержала 34-летнего безработного жителя города Алешки Херсонской области, разместившего в Интернете видеозапись, на которой он пытался сжечь флаг Российской Федерации под украинскую музыку.
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