Депутат Бессараб: страховые пенсии граждан будут проиндексированы на 7,3%

С 1 января 2025 года страховые пенсии граждан России проиндексируют на 7,3%. Об этом в беседе с телеканалом ОТР рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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