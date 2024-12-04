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Депутат Бессараб: страховые пенсии граждан будут проиндексированы на 7,3%

Депутат Бессараб: страховые пенсии граждан будут проиндексированы на 7,3%

С 1 января 2025 года страховые пенсии граждан России проиндексируют на 7,3%. Об этом в беседе с телеканалом ОТР рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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