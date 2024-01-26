Выживший медик с Falcon 10 Сывороткин рассказал, как искал помощь

Один из выживших после крушения частного самолета Falcon 10 в Афганистане, которые утром 26 января прилетели в столичный аэропорт Внуково, медбрат Игорь Сывороткин рассказал журналистам, как смог добраться от места жесткой посадки до афганской деревни и привести помощь.