Выживший медик с Falcon 10 Сывороткин рассказал, как искал помощь

Один из выживших после крушения частного самолета Falcon 10 в Афганистане, которые утром 26 января прилетели в столичный аэропорт Внуково, медбрат Игорь Сывороткин рассказал журналистам, как смог добраться от места жесткой посадки до афганской деревни и привести помощь.
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