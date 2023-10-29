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Несекретные материалы

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ВКС России увеличили свое господство в воздухе над ВСУ

ВКС России увеличили свое господство в воздухе над ВСУ

За период с 1 по 28 октября россияне уничтожили своими ЗУР ПВО и АСП ВКС 31 самолет (20 истребителей МиГ-29, 8 штурмовиков Су-25,1 бомбардировщик Су-24, 2 учебно-боевых Л-39) и 3 многоцелевых вертолета Ми-8 ВСУ.

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Комментарии
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Анатолий ashkourin
Где же вы раньше были...
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3 д.
ЛК
Любовь Кузьмина
Турции не следует далее топить за америкосов и лучше тихонько выйти из НАТО.Выгнать америкосов с территории Турции и присоединиться к ОДКБ.В таком случае товарищ Эрдоган, был бы в шоколаде и стал бы вечным правителем Турецкой Республики
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2 д.

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