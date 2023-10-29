ВКС России увеличили свое господство в воздухе над ВСУ

Где же вы раньше были...

ЛК

Любовь Кузьмина

Турции не следует далее топить за америкосов и лучше тихонько выйти из НАТО.Выгнать америкосов с территории Турции и присоединиться к ОДКБ.В таком случае товарищ Эрдоган, был бы в шоколаде и стал бы вечным правителем Турецкой Республики