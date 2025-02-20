Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу

Президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи с главой Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илоном Маском подарил ему бензопилу в качестве символа идеи о необходимости радикального сокращения госрасходов.
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