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Генсек РФС считает, что возвращение фанатов на трибуны в РПЛ будет мудростью, а не слабостью

– Можно ли по прошествии времени говорить, что фанаты зря бойкотируют матчи, потому так ничего и не добились? – Это ведь позиция определенного сообщества, а не отдельного человека.

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