Нечистоты вновь полились у сквера Матери на Правом в Калуге

Зловонные реки текут по улице Спартака уже не первый год. Характерная вонь пропитывает не только Сквер Матери и окрестности ТЦ «Микс», но и периодически близлежащую улицу Генерала ПоповаНа Правобережье Калуги очередная коммунальная проблема.
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