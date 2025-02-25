Нечистоты вновь полились у сквера Матери на Правом в Калуге

Зловонные реки текут по улице Спартака уже не первый год. Характерная вонь пропитывает не только Сквер Матери и окрестности ТЦ «Микс», но и периодически близлежащую улицу Генерала ПоповаНа Правобережье Калуги очередная коммунальная проблема.