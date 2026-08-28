Огни «Мосфильма» зажглись ради трех: премиальный дебют, который ждали все лето

В легендарной киностудии «Мосфильм» прошла закрытая премьера гибридных моделей ESTEO, собравшая звезд шоу-бизнеса и задавшая новый тон для премиального авторынка.
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