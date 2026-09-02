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Пятый канал

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Билеты на поезда дальнего следования можно купить за цифровые рубли

Билеты на поезда дальнего следования можно купить за цифровые рубли

Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут оплачивать билеты цифровыми рублями. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания «Российских железных дорог») в Telegram-канале.

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