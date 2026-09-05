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Культуромания

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В Музее архитектуры откроется выставка «Бумажная архитектура. Долгий ящик. Раздел I»

В Музее архитектуры откроется выставка «Бумажная архитектура. Долгий ящик. Раздел I»

С 8 сентября по 18 октября в выставочном пространстве «Аптекарский приказ» начнет работу первая часть трилогии, посвященной феномену бумажной архитектуры — концептуальному направлению, сформировавшемуся в 1970–1980-е годы в среде молодых архитекторов, выпускников Московского архитектурного института и Новосибирского инженерно-строительного института.

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