В Музее архитектуры откроется выставка «Бумажная архитектура. Долгий ящик. Раздел I»

С 8 сентября по 18 октября в выставочном пространстве «Аптекарский приказ» начнет работу первая часть трилогии, посвященной феномену бумажной архитектуры — концептуальному направлению, сформировавшемуся в 1970–1980-е годы в среде молодых архитекторов, выпускников Московского архитектурного института и Новосибирского инженерно-строительного института.
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