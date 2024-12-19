Военный аналитик Полетаев заявил о знаках подготовки ВСУ к новому наступлению

В ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать новое наступление. Об этом заявил военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью "Ленте.
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