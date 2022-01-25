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МККК: десятки тысяч людей покинули сирийский город Эль-Хасеке из-за нападения на тюрьму

МККК: десятки тысяч людей покинули сирийский город Эль-Хасеке из-за нападения на тюрьму

ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Десятки тысяч людей были вынуждены бежать в соседние районы после обострения ситуации в сирийском городе Эль-Хасеке, вызванного нападением террористов ИГИЛ* на тюрьму, сообщил Международный комитет Красного Креста.

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