МККК: десятки тысяч людей покинули сирийский город Эль-Хасеке из-за нападения на тюрьму

ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Десятки тысяч людей были вынуждены бежать в соседние районы после обострения ситуации в сирийском городе Эль-Хасеке, вызванного нападением террористов ИГИЛ* на тюрьму, сообщил Международный комитет Красного Креста.