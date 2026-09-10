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Украинцев осудили на сроки до 20 лет за подготовку терактов против бойцов СВО

Украинцев осудили на сроки до 20 лет за подготовку терактов против бойцов СВО

Южный окружной военный суд приговорил двух граждан Украины — Геннадия и Ольгу Капраловых — к срокам до 20 лет лишения свободы за подготовку серии терактов против участников СВО, в том числе через организацию взрывов и отравления военнослужащих.

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