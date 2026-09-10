Украинцев осудили на сроки до 20 лет за подготовку терактов против бойцов СВО

Южный окружной военный суд приговорил двух граждан Украины — Геннадия и Ольгу Капраловых — к срокам до 20 лет лишения свободы за подготовку серии терактов против участников СВО, в том числе через организацию взрывов и отравления военнослужащих.
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