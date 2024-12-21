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Одна страна резко нарастила поставки вина в Россию

Одна страна резко нарастила поставки вина в Россию

По состоянию на начало декабря годовой импорт вина из Италии в Россию увеличился на 63 процента. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

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