В России резко подешевели автомобили BMW. Эксперты Quto.ru выяснили, что рекомендуемые розничные цены в июне снизились практически до мартовских отметок, причём скорректирован весь прайс-лист — подешевели и обычные модели, и электромобили, и «эмки».
В России резко подешевели автомобили BMW. Эксперты Quto.ru выяснили, что рекомендуемые розничные цены в июне снизились практически до мартовских отметок, причём скорректирован весь прайс-лист — подешевели и обычные модели, и электромобили, и «эмки».
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