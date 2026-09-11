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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хоккеист «Ак Барса» Мухачев: «Сейчас Баста, наверное, самый популярный артист в своем направлении. У него сильная PR-команда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» и бывший менеджер Полины Гагариной Андрей Мухачев высказался о популярности Басты и работе его PR-команды.

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