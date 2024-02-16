Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР или Почему не было никаких бесплатных квартир

Валера Морозов

Уважаемый автор! Врать про ту страну не позволим! Мы в ней жили. Как молодой специалист, пришел на завод и через 19 лет стал первым руководителем. У всех предприятий были свои базы отдыха, в том числе на море, и путевки в Сочи и в Ялту. И ни у кого не был пуст холодильник. Да, из- за предательства руководства КПСС потеряли страну. И в этом виноваты все 19 миллионов коммунистов. И я в том числе. То, что творится сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что было. Хотя многое сделано. Зашкаливают коррупция, некомпетентность чиновников и беспредел в образовании, культуре и т. д. Работать есть над чем. А нынешние коммунисты - такие же коммунисты, как я- китайский император.