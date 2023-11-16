Правительственные войска застрелили 3 жителей Арадома на севере Эфиопии

Правительственные войска убили 3 крестьян в одном из населенных пунктов северной части Эфиопии. Вооруженные силы в воскресенье отомстили за свои потери (понесенные днем ранее во время внезапной атаки повстанцев в Меджело Кебеле) и застрелили местных жителей в городе Арадом провинции Райя Кобо.