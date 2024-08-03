Телескоп FAST обнаружил восемь одиночных миллисекундных пульсаров в шаровом скоплении NGC 6517

Миллисекундные пульсары, одни из самых экстремальных объектов во Вселенной, представляют собой быстро вращающиеся нейтронные звёзды с сильными магнитными полями, которые производят лучи радиоизлучения, проносящиеся по небу по мере вращения звезды.