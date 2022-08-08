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«Жду, пока чувство реальности на Запад вернется и вылечит их нынешний мазохизм». Вероника Степанова о санкциях против российских спортсменов

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова прокомментировала отсутствие российских спортсменов на фестивале Blink, который проходил в Норвегии с 3 по 6 августа.

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