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Вудкрофт о 4:3 с «Динамо»: «Ключевым моментом стало длинное большинство – мы забросили три шайбы»

Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с московским «Динамо» (4:3). «Как мы и ожидали, была равная игра, которая решалась одной ошибкой.

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